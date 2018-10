Eles foram detidos pela polícia civil de Ribas do Rio Pardo

Três pessoas foram presas neste domingo (28), por violar ou tentar violar o sigilo do voto (art. 312 do Código Eleitoral) em Ribas do Rio Pardo.

De acordo com informações da polícia civil de Ribas, um dos autores foi flagrado na própria seção, e os outros pegos durante as fiscalizações.

O Setor de Investigações Gerais do município flagrou os sujeitos que tiraram ou tentaram tirar fotos dos votos de seus candidatos na cabine de votação."Os três foram supreendidos tirando fotos dentro das cabines de votação, a equipe policial foi avisada e conseguimos abordar os infratores ainda nos colégios de votação" disse o Delegado de Polícia Bruno Santacatharina.

O trio foi conduzido à delegacia e será liberado ao término dos trabalhos eleitorais, sob compromisso de comparecimento perante a Justiça Eleitoral. Os celulares foram apreendidos e serão encaminhados à perícia.