Na noite de ontem (2) por volta das 21 horas uma equipe do Batalhão de Choque recebeu uma denúncia anônima, que informava que alguns rapazes estavam em um veículo Peugeot vermelho, e teriam efetuado disparos de arma de fogo no Jardim Aeroporto.

Os militares foram até a região e fizeram rondas, foi quando por volta das 22 horas, acabaram encontrando o veículo, no cruzamento da rua Tv. Doutor Galhardi com avenida Vanderlei Pavão. Dentro do carro estava cinco pessoas, e depois de realizarem buscas, acabaram encontrando um revólver calibre .38.

De acordo com as informações que havia recebido, o motorista do veículo teria feito os cinco disparos. Dois envolvidos foram liberados pois não foi encontrado nada com eles, os outros três identificado como João Victor Duarte Burgatt, de 19 anos, Douglas dos Santos Demenciano, de 24 anos foram presos e um adolescente infrator de 17 anos, foi apreendido.

O motorista João responderá por porte da arma de fogo. Já Douglas pela receptação do celular Motorola objeto de furto, que foi encontrado com ele. O menor levou a polícia até a casa dele, onde ele mora sozinho e foram encontradas 15 porções de cocaína, totalizando 39,6 gramas e duas porções de substancia análoga a maconha totalizando 162,08 gramas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.