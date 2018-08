Na tarde de terça-feira (28) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu duas carretas e um caminhão carregados com cigarros e agrotóxico de origem paraguaia, em Rio Brilhante.

Segundo a PRF, durante fiscalização de rotina, a equipe visualizou o primeiro veículo, com placas de Franca-SP, atrelado aos semirreboques ambos com placas de Cascavel-PR estacionada em uma vicinal. Os policiais abordaram o referido veículo que tinha como condutor um homem de 32 anos.

No compartimento de carga do veículo, a equipe encontrou cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor declarou que pegou o veículo carregado em Rio Brilhante para levar até Goiânia-GO e receberia a quantia mil reais.

No mesmo local, a equipe encontrou o segundo veículo, com placas de Santana de Parnaíba-SP. O veículo estava fechado e sem seu condutor. No compartimento de carga havia várias caixas de cigarros e sacos de agrotóxico.

O terceiro veículo fiscalizado foi uma carreta, com placas de Laurentino-SC atrelado aos semirreboques ambos com placas de Paranavaí-PR.

O condutor de 36 anos declarou que estava transportando cigarros e afirmou que pegou a carreta carregada em Dourados - MS e durante a viagem saberia seria informado o destino final da carga. Segundo ele, receberia a quantia de R$ 5 mil pelo serviço.

As três carretas juntas somaram 950 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e 40 sacos de agrotóxico que totalizaram 40 kg (quarenta quilos) do ilícito. Ao todo, a carga somou aproximadamente R$ 4.750.000,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta mil reais).

Ocorrência encaminhada à Polícia Federal de Dourados.