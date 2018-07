Rafael Fernandes de Quadros, 27 anos, Bruno Giovanni Locatelli Madona, 31 anos, e Lucas Viera Martins, 22 anos, foram presos nesta sexta-feira (27), em Campo Grande. O trio planejava realizar um assalto em uma casa de massagens da capital, contudo, foram surpreendidos antes da ação.

De acordo com a informação dos policiais do Batalhão do Choque, uma equipe da polícia realizava rondas pelo bairro São Conrado de Campo Grande, momento que avistou um carro Gol, transitando pelo local. Quando Rafael, motorista do veículo, viu a viatura, fez uma manobra brusca e fugiu. Com ele, estava Bruno.

Os policiais foram atrás dos suspeitos e conseguiram alcançar o veículo. Durante a abordagem, a equipe realizou uma vistoria no carro e encontrou dois capuzes e alguns aparelhos celulares. Aos serem questionado sobre os objetos, ambos apresentaram conversas contraditórias.

No primeiro momento, Rafael disse que é motorista da Uber, que havia sido contrato por Bruno, para irem à residência de Lucas. De lá, o trio seguiria para a Casa de Massagem Mansão da Gaúcha de Campo Grande, onde realizariam um roubo.

Já Bruno contou que a terceira pessoa, o aguardava em sua residência e estaria armado. Em seguida, a dupla acompanhou os policiais até a casa Lucas onde realizaram uma vistoria. No local, encontraram uma pistola, que seria usada no roubo

Lucas foi questionado sobre a origem da pistola, e informou que teria pego a arma com Bruno, e que estava aguardando ele retornar, pois iam realizar um o roubo, que haviam planejado.

O trio foi preso em flagrante e levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitária (Depac) Piratininga.