Foi descoberto um túnel na última segunda-feira (1°) em uma penitenciária regional de Pedro Juan Caballero, cidade que faz divisa com Ponta Porã. O túnel seria usado para resgatar o brasileiro Rone Pérez Barboza e ficaria pronto pelos criminosos em dois meses.

Rone é um criminoso muito conhecido, ele faz parte de uma facção criminosa e está preso desde 4 de abril de 2016 quando acabou sendo pego com coletes a prova de balas, vários celulares e armas de fogo.

Ele já foi para a Penitenciária de Tucumbu, onde estava preso o narcotraficante Jarvis Pavão, que foi encaminhado para o presídio de Mossoró (RN), podem acabou sendo trazido para à fronteira de Mato Grosso do Sul em dezembro.

Segundo o jornal ABC Color, a polícia chegou a quatro pessoas que tinham participação na escavação do túnel. Os paraguaios Óscar Bordón, Nicolás Cano e Pedro Anastasio Gauto, atuavam no interior do túnel no bairro Mariscal Estigarribia, enquanto o brasileiro Alexander Leguizamon era o responsável em contratar o grupo, todos eles acabaram presos.