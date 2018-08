Um jovem de 25 anos foi preso na tarde de terça-feira (31), um dia após ter matado o patrão na Chácara Carandá, em Ladário.

Luiz Gustavo Merlo assassinou o patrão, Roosevelt Gonçalves Serejo, 69 anos, com uma paulada na cabeça. O crime aconteceu na última segunda-feira (30).

No dia do crime, após matar o patrão o jovem teria dito que encontrou a vítima, caída em sua residência, depois que ele não atendeu a seu chamado.

Luiz ainda entrou em contato com os vizinhos para acionarem a Polícia Militar de forma a disfarçar a autoria. A perícia foi até o local e encaminhou o corpo para o Instituto Médico e Odontológico Legal (IMOL). Durante as investigações, a polícia desconfiou do jovem.

Policiais encontraram na casa de Luiz, uma televisão, um frigobar e um aparelho de som, pertencentes a vítima. O assassino ainda levou o carro do patrão até uma oficina em Corumbá.

Na terça-feira quando Luiz foi preso, confessou ter matado o patrão por conta de uma dívida. Ele disse que usou um pedaço de madeira para golpear a cabeça da vítima.

Os pertences do idoso, uma espingarda calibre 22 e o pedaço de madeira foram apreendidos pela polícia.