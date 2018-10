As vítimas estavam dormindo quando o crime aconteceu

Um universitário, de 21 anos, foi detido e está sendo investigando pelo suposto estupro de duas colegas de classe – de 20 e 21 anos- em Três Lagoas. O crime teria ocorrido após uma festa, as jovens estavam dormindo quando o fato ocorreu.

As vítimas e o suspeito são estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Campus Três Lagoas. Eles estavam em uma república localizada no bairro Vila Nova e participavam de uma festa.

As estudantes relataram à polícia que não se lembram dos fatos e só perceberam que algo errado havia acontecido quando foram tomar banho e sentiram fortes dores. Elas teriam questionado os outros colegas, quando souberam que o suspeito de 21 anos, chegou a passar a mão em suas partes íntimas enquanto elas dormiam.

As estudantes procuraram a Delegacia de Atendimento a Mulher (DAM), passaram por exame de corpo e delito, que confirmou o crime e o suspeito foi detido. O caso está investigado pelas autoridades policiais.

Até o momento a delegada responsável pelo caso, Patrícia Peixoto Abranches, não foi localizada para detalhar sobre o fato.