No início da noite de quinta-feira (16) uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava rondas, em Naviraí, quando observou um semirreboque, com placas de Ourilândia do Norte (PA). Ao consultar o Sistema PRF, verificou-se que as características do veículo não condiziam com as informações do sistema.

Em checagem aos elementos identificadores veiculares constatou-se que, de fato, não havia correspondência nas informações, estando o chassi raspado.

O veículo foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil em Naviraí.

Outra ocorrência foi na manhã desta sexta-feira (17) no km 33, em Eldorado. Os agentes da PRF apreenderam um semirreboque adulterado.

Durante fiscalização de rotina, a equipe abordou o veículo, com placas de Laranjeiras do Sul (PR), atrelado ao semirreboque, com placas de Campinas (SP), conduzido por um homem, de 29 anos.

Em verificação veicular, os agentes observaram que o semirreboque tinha sinais de adulteração em sua marca. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Eldorado.