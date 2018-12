Vereadores e servidores da Câmara Municipal de Dourados foram presos na tarde desta quarta-feira (5), durante a operação Cifra Negra, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

De acordo com informações da mídia local, os vereadores presos são o ex-presidente da Casa, Idenor Machado (PSDB), Cirilo Ramão (MDB) e Pedro Pepa (DEM). Os dois ex-vereadores Dirceu Longhi e Hamilton Salinas também foram detidos.

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a operação se trata de desdobramentos de duas operações anteriores, a "Telhado" e "Argonautas" que investiga “crimes do colarinho branco”, cometidos há pelo menos oito anos.

Foi apurado que, em diversos processos licitatórios, apresentavam-se como concorrentes sempre empresas “cartas marcadas”, que atuavam em conluio, algumas delas existia apenas no papel, com intuito de simular concorrência leal nas licitações. Sem a devida concorrência, os valores dos contratos oriundos destes processos se faziam exorbitantes Para garantir que o esquema se perpetuasse, as empresas pagavam propinas a servidores públicos e membros que compunham a mesa diretora da Câmara, entre 2013 e 2016.

A decisão foi proferida pelo juiz titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados, Luiz Alberto de Moura Filho. Segundo o MPE, foram expedidos dez mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão.