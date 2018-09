Na manhã desta sexta-feira (28), um estudante de 15 anos entrou armado e atirou contra os colegas de classe no Colégio Estadual João Manoel Mondrone,que fica na cidade de Medianeira no Paraná, região oeste do estado. O caso aconteceu por volta das 8h30. De acordo com informações da Polícia Militar, o adolescente, entrou na sala de aula e disparou duas vezes, tendo atingido um colega na perna e outro de forma superficial.

Dois adolescentes ficaram feridos, um deles com gravidade. Há a suspeita de que uma bala possa estar alojada na sua coluna. O outro aluno foi atingido em uma das pernas e não corre risco de morrer. Os dois foram levados ao UPA 24 horas .

Os policiais compareceram imediatamente na escola e detiveram o autor, que segundo um policial presente, teria dito que “está desgostoso da vida e por isso teria cometido essa ação”. Na mochila do aluno que fez os disparos, foi encontrado grande quantidade de munição calibre 22, além da arma e artefato similar a uma bomba incendiária e facas.

Ainda de acordo com a polícia, um jovem e outro colega foram apreendidos e levados para a delegacia. Com eles, foram apreendidos um revólver e munições.

Um comunicado do colégio, divulgado em redes sociais, informa que as aulas desta sexta-feira dos períodos da tarde e noite estão suspensas por conta da ocorrência.

Veja o vídeo que mostra o desespero de estudantes após tiroteio em escola: