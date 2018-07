O assassinato do aconteceu no final de semana devido à guerra entre facções

Douglas Sarat de Moraes, 18 anos, foi assassinato no último domingo (29), pelo “tribunal do crime”, em Dourados. Antes de morrer, o jovem teve que gravar um vídeo no qual fala para os membros do Comando Vermelho (CV), que quem comanda o município é o Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com o Dourados News, o corpo de Douglas foi encontrado com as mãos e pés amarrados, em uma estrada que liga os bairros Estrela Verá e Jardim Guaicurus, em Dourados.

Na gravação, ele manda o “recado” para os membros do CV, que "quem manda no município é o pessoal do PCC". No vídeo, o jovem ainda fala que estava fazendo uma “casinha” para matar os integrantes da fação rival, porém, foi pego antes.

“Estávamos fazendo uma casinha para matar os PCC aqui de Dourados, mas, não vai dar não. O PCC é muito forte, quem comanda aqui é o PCC, e é isso. Aviso para vocês do CV que estão vindo para Dourados, Campo Grande e que estão aqui, sair vazado ou rasgar a camisa”, diz Douglas na filmagem.

O jovem foi executado com tiro na cabeça e jogado na estrada. Ainda conforme Dourados News, seu corpo foi encontrado por populares que passavam pelo local.

Assista o video:

VID-20180730-WA0018 from Jd1 Notícias on Vimeo.