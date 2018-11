Um ataque a banco terminou com a morte de dois assaltantes e uma vítima na madrugada desta quinta-feira (8), em Frutal, no Triângulo Mineiro. Policiais militares locais e de outros municípios da região estão mobilizados para localizar os outros integrantes do bando.

Segundo a Polícia Militar, houve troca de tiros, um comerciante e dois criminosos morreram. Uma adolescente foi atingida por bala perdida.

A polícia contou que por volta da 1h30 da madrugada aproximadamente 15 criminosos arrombaram agências da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, no centro da cidade. Eles também tentaram invadir o Santander, mas a polícia chegou ao local.

Houve troca de tiros e dois homens, de idades não divulgadas, foram atingidos e morreram na hora. Uma adolescente de 17 anos foi baleada na perna e levada ao hospital. Ela passa bem.

Durante a fuga, os autores renderam e atiraram contra uma comerciante. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes foram chamadas para socorrer a vítima. No local, testemunhas contaram que estavam dentro de um estabelecimento comercial quando viram cinco homens encapuzados e armados batendo na porta. Os criminosos queriam o veículo da mulher.

Eles atiraram contra a porta também atingiram a vítima, que foi socorrida em estado grave. Conforme informações do Hospital Municipal Frei Gabriel, ela chegou a ser atendida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar também informou que foram encontradas munições de fuzis, submetrelhadoras, escopetas e pistolas, sendo que parte dessas armas são de uso exclusivo das forças armadas. Vidros das vitrines de algumas lojas próximas aos bancos ficaram estilhaçados ao serem atingidas durante a troca de tiros.

Ainda, três veículos foram roubados em Frutal, sendo uma pick-up de uma usina que foi abandonada posteriormente próximo ao pátio da prefeitura e um carro, que também foi roubado e abandonado próximo ao cemitério.

Segundo o comandante da 5ª Região da Polícia Militar (5ª RPM), coronel Lupércio Peres Dalvas, a Polícia Civil e Federal já iniciaram os trabalhos de busca de vestígios e as ações da Polícia Militar também continuam na região.

"Continuamos os rastreamentos. A população pode ficar tranquila, não há necessidade de parar os afazeres diários e a cidade pode funcionar normalmente. A PM está nas ruas para garantir a segurança", disse.

Vídeo feito por um morador é possível ver a movimentação dos assaltantes nas ruas da cidade. Veja: