A deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS) entregou na manhã desta terça-feira (2), nas mãos do candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro (PSL), o documento que formaliza o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), ao presidenciável.

Ao JD1 Notícias, a deputada disse que sentiu o apoio “quase unânime” do setor agropecuário e que a maioria dos 261 parlamentares que fazem parte do FPA concordou em apoiar Jair Bolsonaro.

No documento assinado pela deputada, a FPA afirma “atender ao clamor do setor produtivo nacional, de empreendedores individuais aos pequenos agricultores e representantes dos grandes negócios”.

Tereza Cristina recebeu também, apoio a sua reeleição, em vídeo, que está abaixo. Com isso o candidato Bolsonaro, vai na mão contrária de membros do partido em MS, onde inclusive há um candidato ao Senado, que declarou apoio ao presidenciável e acabou processado pelo fato. Diante disso, Bolsonaro passa a adotar uma linha mais arejada e madura em sua campanha, unindo-se a nomes mais expressivos, e com chances reais de eleição.

Bolsonaro declara apoio a Tereza Cristina, confira o vídeo:

Frente Agropecuária formaliza apoio a Bolsonaro, confira o vídeo: