O candidato à Presidência da República, deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), foi esfaqueado nesta quinta-feira (6), em Juiz de Fora. Ele estava fazendo campanha quando foi atacado. O presidenciável foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia, na cidade mineira.

De acordo com O Globo, Bolsonaro estava sendo carregado por apoiadores quando fez uma expressão de dor e foi retirado do local.

Um major da Polícia Militar de Minas informou que o candidato foi alvo de uma facada. Outra fonte ligada ao candidato disse que o ferimento é superficial, e que Bolsonaro estava sendo atendido na Santa Casa de Juiz de Fora.

Ainda conforme o site de notícias, um assessor pessoal de Bolsonaro e um policial disseram que um suspeito de envolvimento com o ataque foi detido.

Um dos filhos do candidato, Flávio Bolsonaro, fez uma publicação no Twitter informando que pai está bem. "Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdômen. Graças a Deus foi apenas superficial e ele pesa bem", disse.

Segundo a Globo News o golpe teria atingido o fígado do candidato e ele estaria sendo operado.

As informações ainda são desencontradas. O JD1 Notícias continua apurando e atualizando os fatos acerca do atentado sofrido pelo candidato a presidência, Jair Messias Bolsonaro.

Veja o momento em que o presidenciável é carregado por correligionários e seguranças: