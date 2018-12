Na noite desta quinta-feira (20), três carretas pegaram fogo após um acidente que aconteceu na MS-295, no trecho entre Tacuru e Iguatemi. Os motoristas de 34, 52 e 58 anos conseguiram sair dos veículos antes do fogo começar e não tiveram nenhum ferimento.

De acordo com testemunhas, uma das carretas parou com um dos pneus estourados na rodovia que não possui acostamento. Outro motorista de carreta parou para prestar ajuda momento em que outro bitrem colidiu com os dois veículos parados. Duas carretas estavam carregadas com milho e um com areia. Nenhum dos veículos possui seguro.

Os três condutores saíram ilesos da colisão, antes das chamas tomar conta das carretas e se alastrar para a vegetação. O condutor de 34 anos é de Iguatemi o de 52 anos da cidade de Mariluz no Paraná e o de 58 anos de Ponta Porã. Todos foram levados para Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O Corpo de Bombeiros de Mundo Novo e um caminhão pipa da prefeitura de Iguatemi foram ao local. A rodovia foi completamente interditada.