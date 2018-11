O ex-superintendente da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Daniel Nantes Abuchaim, 46 anos, foi morto na última segunda-feira (19), por ter assediado a autora, identificada como sendo Fernanda Aparecida da Silva Sylverio, 28 anos.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Geraldo Marin Barbosa, Fernanda conhecia Daniel há cerca de um ano. Em depoimento, a autora contou que, ela e sua namorada vinham sofrendo assédio sexual por parte de Daniel, o que motivou o assassinato.

O crime

Fernanda contou ao delegado que, no domingo (18), fez uso de drogas, principalmente cocaína e decidiu que queria se vingar de Daniel. Na segunda-feira (19), a autora foi até a casa da vítima e, em seguida, os dois foram para um motel, da região do Jardim Noroeste. Ela contou que, ao chegar ao motel, Daniel desceu e tomou banho. Fernanda então o convidou para fazer sexo dentro do carro, a vítima sentou-se no banco e a autora desferiu os golpes de faca. Depois de ter matado, a autora jogou o corpo de Daniel próximo ao Parque dos Poderes.

Logo após o crime, Fernando foi para Bonito e voltou para Campo Grande na terça-feira (20). Ela foi presa na casa de parentes, no Jardim Los Angeles. O nome do motel e o nome da namorada de Fernanda foram preservados para não atrapalhar as investigações. A polícia ainda faz diligências para esclarecer o caso. Fernanda está presa na 3ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.

Veja no vídeo, o momento em que Fernanda sai junto com Daniel da casa dele e, quando ela sai do motel, logo após o crime.