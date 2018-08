Um idoso de 73 anos, identificado apenas como F.F., foi espancado por três homens, após pedir para que eles retirassem um veículo que estava estacionado na frente de sua residência. O caso aconteceu no último domingo (29), em Ponta Porã, e causou revolta na população. Isso porque, um dos agressores é soldado da Polícia Militar.

De acordo com o Porã News, o militar chegou ao local em um carro, acompanhado de mais duas pessoas - que não tiveram suas identidades reveladas - e estacionou o veículo na frente da casa da vítima. Em seguida, o idoso pediu para que ele retirasse automóvel.

Segundo o site de notícias, o trio não gostou da atitude da vítima e passou a xingá-la. O idoso então sentou na calçada e, em seguida, os agressores partiram para cima dele desferindo golpes com um pedaço de madeira.



A violência foi filmada pelos moradores do bairro e publicada nas redes sociais. O caso gerou revolta e os investigadores do Setor de Investigações Gerais (Sigo), passaram a apurar a veracidade dos fatos.

Conforme o site, as imagens desmentem a versão apresentada à polícia, na qual o soldado informou que o idoso estava com uma faca nas mãos e havia ido para cima dos agressores. O vídeo mostra o momento no qual o trio realizou as agressões.

Uma vizinha do idoso informou aos policiais que ele já havia se envolvido em outra briga anteriormente. O delegado da Polícia Civil da cidade, Alcides Bruno Baun contou que o caso está sendo investigado pelos policiais e também pelo Ministério Público (MP) do município.

Ainda de acordo com o Porã News, os familiares do idoso informaram que ele foi hospitalizado, e que vinha sofrendo ameaças de morte pelo trio, para que o caso não fosse denunciado.

Assista o vídeo do momento em que o idoso é espancado: