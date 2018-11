O motorista fez conversão proibida e colidiu com a moto do empresário Eduardo Gaúna

Imagens de câmeras de segurança divulgadas na manhã desta terça-feira (27), mostram o momento exato do acidente que matou o presidente da Associação Comercial e Empresaria de Ponta Porã, Eduardo Gauna, no último sábado (24).

Nas imagens, é possível ver que o motorista do carro envolvido no acidente, Marcílio Machado Santos, 36 anos, fez uma conversão proibida, vindo a colidir com o empresário que seguia de moto, na direção contrária.

Com o impacto, Eduardo quebrou uma das pernas, teve fratura exposta e fratura na costela. Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade de saúde da cidade, mas morreu horas depois do acidente, após sofrer três paradas cardíacas na mesa de cirurgia.

De acordo com o registro policial, o motorista do carro envolvido não fugiu do local e prestou socorro à vítima. Veja no vídeo abaixo, o momento da colisão: