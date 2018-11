Neste domingo (18), um mulher de 28 anos foi presa na MS-164 com uma caminhonete S10 carregada com um fuzil AK-47, arma usada por exércitos e conhecida por ser a favorita de traficantes. Além de 19 carregadores e cerca de 2.500 munições de calibres variados, inclusive de ponto 50, apropriado para guerras e capaz de derrubar até helicóptero

O flagrante realizado por uma equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR), em frente da base operacional de Vista Alegre, na região de Maracaju.

O carro usado pela mulher tinha o motor, com a numeração raspada propositalmente para dificultar sua identificação. Além disso, a placa era de Jataí (GO), mas na verdade dentro da caminhonete existiam duas outras placas, ambas de Jussara, cidade também do interir goiano, que no registro consta como pertencentes a veículos da mesma marca e modelo.

Levada à delegacia de Maracaju, a suspeita contou que mora em Campo Grande e disse que fora visitar a mãe em Ponta Porã, quando recebeu uma ligação com a oferta de voltar para capital de carro, fazendo em troca a gentileza de levar o veículo recheado.

Assim que chegasse em Campo Grande, deveria esperar por um novo contato. Levaria o veículo a um hipotético comprador, em lugar a ser marcado. Faria o trabalho de graça, apenas pela oportunidade de uma viagem mais rápida e a economia na passagem de ônibus.

Ainda em seu depoimento, a suspeita disse desconhecer que haviam as armas no interior da caminhonete e que lhe fora informado que a documentação do carro estava em ordem. Ela foi indiciada e permanecerá presa.