Uma mulher que ainda não foi identificada furtou, na segunda-feira (29), o celular da promotora de vendas, Suellem Ferreira, 31 anos, na farmácia Mais Popular, do bairro Aero Rancho.

Ao JD1 Notícias, o esposo de Suelem, Sérgio Hauck, 40 anos, contou que o fato aconteceu enquanto a mulher estava trabalhando. “Há dois anos, minha esposa trabalha como promotora de vendas e estava inspecionando os produtos na farmácia”, disse.

Após a inspeção, Suellem precisa registrar uma foto com o celular e enviar para a empresa na qual presta serviço, foi neste momento que, segundo o marido, por descuido ela deixou o celular na prateleira e foi resolver outras coisas. No mesmo momento, duas mulheres se aproximam e uma delas avistou o celular. Disfarçadamente, ela se aproxima, pega o celular, desliga, coloca no bolso e sai da loja. Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança como pode ser vista no vídeo ao final desta matéria.

Sérgio disse que tentou ligar, mandou mensagem e não obteve retorno. “Mandei mensagem dizendo que se ela devolver, a gente tira a queixa na polícia, a publicação nas redes sociais e ainda damos R$ 50 como gratificação”, contou.

Suellem procurou a polícia logo após o ocorrido. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Piratininga como furto.

Assista:

video