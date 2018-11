O corpo de Belarmino Barbosa de Souza, 58 anos, desaparecido desde sexta-feira (23) passada, em Aquidauana, foi encontrado pela polícia na segunda-feira (26), após a prisão de Geronilson Souza do Nascimento, vulgo “Lagoa”, 23 anos, que confessou o crime de latrocínio e apontou o local da desova do corpo.

O vídeo divulgado pela Polícia Civil foi gravado na região do assentamento Indaiá, no distrito de Cipolândia.

O crime

O suspeito foi preso pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) na manhã de segunda-feira, em uma chácara no distrito de Piraputanga.

Conforme o site O Pantaneiro, o crime ocorreu no sábado (24) na casa da vítima, localizada no Jardim Panamá, em Campo Grande. Os dois moravam juntos, pois, Belarmino estava dando abrigo a Geronilson. Na madrugada, eles tiveram uma discussão e o suspeito acertou Belarmino com um soco no rosto. A vítima ficou desorientada e caiu.

Neste momento, o criminoso aproveitou para desferir quatro golpes de martelo na cabeça da vítima que não resistiu às agressões e morreu. Em seguida, "Lagoa" amarrou o corpo, pés e mãos, embrulhou em um cobertor, colocou no banco traseiro do veículo modelo Gol da vítima e saiu em direção à Aquidauana, ainda no sábado. Ele roubou R$ 60 reais e limpou a casa antes de viajar.

As duas toalhas usadas para limpar a casa da vítima e o martelo. Foram jogados na ponte do Grego. Depois, ele seguiu rumo a um assentamento para visitar o filho na casa da ex-sogra, e continuou o percurso, abandonando o corpo em uma área de vegetação.

Chegando em Aquidauana, o carro apresentou problemas mecânicos e ele o abandonou. "Lagoa", ainda tentou sacar mais dinheiro da vítima, mas não conseguiu. Em seguida, deixou a chave do carro na casa de um conhecido, visitou outro amigo e seguiu para a balada.

No domingo, "Lagoa" foi preso em uma chácara em Piraputanga. Ele deve responder por latrocínio e ocultação de cadáver.