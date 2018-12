Um bandido que ainda não teve a identidade revelada foi morto na manhã desta quarta-feira (5), por policiais militares enquanto fazia uma idosa refém, após assaltar uma joalheria em Valença – Rio de Janeiro.

De acordo com informações da mídia local, o criminoso chegou na joalheria nesta manhã e anunciou o assalto, enquanto colocava as jóias na mochila, a proprietária da loja acionou a polícia. Ao perceber a ação da dona, o bandido fugiu do local e foi perseguido por um segurança. Uma viatura passava pelo local no momento da ação, ao perceber a presença dos policiais, o autor abordou a idosa e a fez como refém.

Com a arma apontada para a cabeça da idosa, identificada como sendo Tereza de Jesus Ferreira Sacramento, o criminoso fazia ameaças e apolícia tentava se aproximar. Em dado momento, o bandido tropeça e cai, um dos policiais atira contra o criminoso que morre na hora. A idosa não ficou ferida.

A ação foi filmada por pessoas que estavam no local e as imagens circulam nas redes sociais. Veja: