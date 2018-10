No interior do painel do veículo também foi encontrado um rádio comunicador escondido em funcionamento

Nesta terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 1.515kg de maconha em uma caminhonete em Chapadão do Sul/MS.

Enquanto uma ronda na BR-060, a equipe avistou uma MMC/L200 Triton com placa aparente de Quirinópolis/MS se deslocando em sentido contrário, em alta velocidade. No momento em que condutor avistou a viatura policial, freou bruscamente e, em seguida, acelerou ainda mais tentando fugir.

Os federais desconfiados de que haveria algum ilícito na caminhonete, acompanharam taticamente o veículo, que durante a fuga, realizou várias manobras perigosas, expondo os demais usuários da via em risco, inclusive pedestres e motociclistas.

Após cinco quilômetros, a equipe conseguiu conter o veículo e ordenar que seu condutor saísse. A caminhonete estava completamente cheia de tabletes de maconha, que somou 1.515kg da droga.

Perguntado, o motorista, de 18 anos, informou que pegou o veículo carregado em Campo Grande/MS e pretendia levar todo o entorpecente para a cidade de Goiânia/GO.

Em verificação nos sinais identificadores do veículo, foi constatado que, na verdade, trata-se de uma Triton com placas de Brasília/DF, com registro de furto/roubo em 01/07/2018. No interior do painel do veículo também foi encontrado um rádio comunicador escondido em funcionamento.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado com a caminhonete e a droga para a Delegacia da Polícia Civil em Chapadão do Sul/MS. Ele poderá responder pelos crimes de tráfico de drogas, dirigir veículo colocando em perigo a segurança alheia, desobediência, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e utilização de equipamento de radiocomunicação.

Assista o vídeo no momento da abordagem