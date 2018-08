O principal suspeito de ter assassinado o jovem Douglas Sarat de Moraes, 18 anos, será apresentado nesta quinta-feira (9), pelos policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG). O corpo da vítima foi encontrado em uma estrada vicinal, que liga os bairros Estrela Verá e Jardim Guaicurus, região sul de Dourados, no dia 29 de julho, com as mãos e pés amarrados.

Segundo informações do Dourados News, o acusado acabou preso na terça-feira (7) por força de mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.

Em um vídeo, que foi divulgado pelo JD1 Notícias, mostra Douglas mandando recado para a facção criminosa Comando Vermelho, a mando, aparentemente, do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme apurado pela reportagem, o sofá onde o rapaz estava durante a gravação, foi incendiado na tentativa de ocultar provas.

O jovem acabou morto com um tiro na cabeça.

Reveja o vídeo onde jovem manda recado antes de ser assassinado: