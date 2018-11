A advogada Laura Casuso 54, foi atacada com ao menos 14 disparos no início da noite desta segunda-feira (12), no bairro Maria Victoria, na cidade de Pedro Juan Caballero.

Laura que é advogada dos traficantes Jarvis Pavão e "Marcelo Piloto" foi atingida e levada para atendimento em uma clínica particular da cidade. De acordo com polícia, ela saia de casa e estava a caminho do seu veículo, uma Land Rover blindada, para sair do bairro.

A vítima chegou ao hospital com várias perfurações no abdômen, tórax, pescoço e membros superiores, causando lesões vasculares e múltiplas fraturas. Os médicos ainda haviam falado que o estado de saúde de Laura era delicado, mas momentos depois do anúncio do término da cirurgia, ela não resistiu e morreu.

Sobre informações da advogada estar usando colete à prova de balas, o médico falou ao site ABC Color que não trouxeram junto de Laura nenhum colete.



A caminhonete utilizada pelos pistoleiros para atacar a advogada foi abandonada em uma estrada vicinal da colônia Estrela, próxima à linha divisória com o município de Ponta Porã. Polícia e a promotora de Justiça Dra. Sandra Dias, estiveram no local fazendo os levantamentos de praxe e recolheu o veículo até a sede da promotoria.

O crime

A advogada foi abordada por pistoleiros quando saía de casa. Aproximadamente 18 disparos de pistola 9mm, dos quais 14 teriam acertado a vítima. Os pistoleiros chegaram em uma caminhonete Toyota Hilux de cor preta, e um homem encapuzado desceu do veículo que estava aguardando a saída da advogada do local, e foi ao encontro dela, neste momento o pistoleiro realizou os disparos contra a advogada que caiu no local, de imediato foi socorrida por amigos em estado grave ao Hospital Regional da cidade e imediatamente atendida pela equipe médica de plantão, teve seus sinais vitais estabilizados e como precisava de mais recursos, foi imediatamente transferida para o hospital da Vida, sob forte esquema de segurança.

No Hospital, a advogada passava por cirurgia, mas não resistir aos ferimentos dos disparos recebidos e morreu.