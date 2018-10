Na madrugada desta segunda-feira (29), Janio Ricardo Benitez, 32 anos, conhecido como “Fantasminha”, foi executado a tiros, enquanto participava de uma festa na cidade de Eldorado.

De acordo com informações do site Tá Na Mídia Naviraí, ele estava em uma chácara nas proximidades da pista de MotoCross, quando dois homens armados se aproximaram do local. Ele teria ido verificar o que a dupla fazia nas imediações quando um dos criminosos apontou a arma para a sua cabeça.

Enquanto isso, o outro rendeu as outras pessoas e iniciou as perguntas, questionando quem seria a pessoa de “Fantasminha”. Um dos participantes da confraternização apontou para Janio, que imediatamente levou um tiro na cabeça e outros disparos pelo corpo.

Depois de execução, a dupla adentrou na caminhonete de Janio e fugiu tomando rumo ignorado. A suspeita é de que os bandidos tenham agido por vingança, pois, em setembro de 2016, Janio foi preso no Paraguai junto a um comparsa, acusado de executar dois brasileiros.

As execuções ocorreram no dia 28 de setembro, em Salto del Guairá, cidade paraguaia vizinha de Mundo Novo (MS).

O caso foi registrado na Delegacia de Policia Civil de Eldorado e segue sendo investigado.