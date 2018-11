Na noite de quarta-feira (21), uma mulher de 19 anos procurou a Delegacia de Polícia depois de ser agarrada a força e quase ter as roupas rasgadas por um vizinho no bairro Nossa Senhora das Graças, em Campo Grande.

O fato ocorreu por volta das 18h50 e de acordo com o boletim de ocorrência, a jovem reside em uma vila de casas e os moradores do local se comunicam por meio do Whatsapp para discutir assuntos da vila. Ao final da tarde de ontem, o suspeito de 26 anos, identificado como Jagner Tiago, enviou mensagem ao grupo oferecendo doces que estaria vendendo. Da mesma maneira, ele enviou também a mensagem no privado da vítima que recusou a comprar por estar sem dinheiro no momento.

Ele insistiu e disse que levaria os doces até a casa dela. Quando a vítima abriu a porta, o suspeito a agarrou e começou a beija-la a força, tentando também rasgar as roupas. A vítima conseguiu se desvencilhar e empurrar o autor para fora.

Depois de escapar, ela pediu socorro para um outro vizinho que fora até a casa da mesma. Após, a tentativa de abuso, o individuo ainda enviou mais mensagens assediando a vítima.

A ocorrência foi registrada como importunação sexual na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.