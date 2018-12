Uma criança de três anos teve de ser socorrida por um vizinho após incêndio na quitinete que estava. O caso ocorreu no início da noite desta sexta-feira (21), em Dourados. A criança estava sozinha no local.

Informações do Dourados News, constam que a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para combater um incêndio em um conjunto de quitinetes. No local, bombeiros controlaram as chamas que se alastraram na quitinete em que a criança residia e já alcançavam outras unidades próximas no conjunto. O garoto foi retirado do local por um vizinho.

A mãe da criança identificada como Marilu Barrios Fernandes, 24 anos, chegou ao local e disse que havia deixado o menino sozinho para ir nas proximidades buscar um cachorro-quente.

A mulher foi presa e autuada em flagrante por abandono de incapaz. Ela teve fiança arbitrada em R$ 5,724 (seis salários mínimos) e como não ocorreu pagamento, permanece detida.

Ainda não se tem informações do que pode ter gerado o incêndio no local. O caso é investigado.