Após a primeiro turno das eleições 2018, entre os candidatos eleitos estão pelo menos seis réus, 24 investigados e seis denunciados da Lava Jato. E concorrendo ao segundo turno ainda haverá cincos alvos da operação.

Entre os políticos eleitos que foram intensamente alvejados na Lava Jato estão os senadores Renan Calheiros (MDB) e Ciro Nogueira (PI). E no Pará, o senador Jader Barbalho (MDB) foi o mais votado.

Houve ainda 3 investigados que conseguiram se eleger, mas foram “rebaixados”: Gleisi Hoffmann, Aécio Neves e Agripino Maia, que decidiram concorrer a deputado federal.

Entre os 46 alvos da operação que disputaram as eleições, mas que não conseguiram se eleger perdendo assim o foro privilegiado, há nomes de grandeza na política nacional, como a ex-presidente Dilma Roussef (duas vezes denunciada pela Procuradoria -Geral da República), o ex-governador paranaense Beto Richa, que chegou ser preso durante a campanha, e o atual presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE).

A lista ainda inclui o senador Romero Jucá (MDB-PR), e líderes tucanos, como Cássio Cunha Lima (PB) e Marconi Perillo. Além dos conhecidos do Congresso os petistas Marco Maia (TS) e Lindbergh Farias (RJ). Em São Paulo, o ex-deputado Cândido Vaccarezza (Avante) tentou a eleição. No Rio de Janeiro, o deputado federal, Marco Antonio Cabral (MDB), não foi reeleito e Danielle Cunha (MDB) foi derrotada nas urnas.

Réus da Lava Jato Eleitos

• Aécio Neves (PSDB -MG): eleito deputado federal e réu em ação penal no STF

• Arthur LirA (PP-AL): eleito deputado federal e réu em ação penal no STF

• Eduardo da Fonte (PP-PE): eleito deputado federal e réu em ação penal no STF

• Agripino Maia ( DEM -RN): eleito deputado federal e réu em ação penal no STF

Mário Negromonte Jr. : eleito deputado federal e réu em ação de improbidade no Paraná

Vander Loubet: eleito deputado federal e réu em ação penal no STF

Denunciados pela PGR eleitos

• Aguinaldo Ribeiro (PP - PB): Câmara

• Ciro Nogueira ( PP - PI): Senado

• Gleisi Hoffmann (PT - PR): Câmara

• Jader Barbalho ( MDB - PA): Senado

• Odair Cunha ( PT -MG): Câmara

• Renan Calheiros ( MDBL - AL): Senado