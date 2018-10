O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) divulgou um boletim atualizado com as ocorrências do segundo turno das eleições 2018.

No estado foram 112 urnas que precisaram de ajustes como data e hora, trocas de impressoras, bobina, tomadas e baterias. Desse total, 14 foram em Campo Grande. Urnas substituidas no estado foram 54, sendo 23 na capital.

Cinco eleitores foram flagrados filmando a votação, os casos ocorreram no municípios de Campo Grande, Bataguassu e Ribas do Rio Pardo. Eles foram conduzidos pelas autoridades policiais.

Em Ribas do Rio Pardo, o ex-prefeito foi preso por transporte ilegal de eleitores. Em Bonito, um eleitor foi preso por desobediência, e outros quatro por ingerirem bebidas alcoólicas em local público.Em Maracaju, uma mesária foi detida por deixar os trabalhos para almoçar e não retornar. Em Coxim, uma prisão por divulgação de vídeo pelo whatsapp.

Informações atualizadas às 16h30 pelo TRE-MS.