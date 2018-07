Os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e da Defesa, general Joaquim Silva e Luna, estarão em Campo Grande no próximo dia 19 de julho, a primeira reunião do Fórum Permanente de Segurança na Fronteira de Mato Grosso do Sul. O encontro, realiado pelo senador Pedro Chaves (PRB), tem como objetivo debater e implementar políticas eficientes de segurança na região fronteiriça.

“A fronteira é a entrada do contrabando e do tráfico em nosso país, por isso, precisamos de apoio político para defende-la e garantir maior segurança aos nossos estados. Além da presença dos ministros, o debate vai contar com a participação de agentes de segurança, como Abin (Agência Brasileira de Inteligência), polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil, Forças Armadas, além de membros do Judiciário, Legislativo e Executivo”, comentou o senador.

Com aproximadamente 17 mil quilômetros de fronteira seca e 7,5 mil quilômetros de fronteira marítima, o país sofre com o crescimento da violência e disputa entre facções na região. Com isso, o ministro da Segurança Pública Jungmann pediu em abril para que o senador Pedro Chaves encabeçasse o debate.

O fórum vai discutir e propor soluções de combate aos crimes fronteiriços de todo o país, mas Mato Grosso do Sul foi escolhida estrategicamente para iniciar esse debate devido as fronteiras com Paraguai e Bolívia, rotas de contrabando e tráfico.

O local e horário para a reunião ainda não foram definidos, mas a data já foi confirmada pelas autoridades.