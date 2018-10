O candidato ao governo de MS, pelo PDT, afirmou que já articula com outros partidos para tentar vencer no segundo turno

Com 31,62% dos votos válidos, Odilon de Oliveira (PDT) irá disputar o segundo turno com Reinaldo Azambuja (PSDB), na disputa pelo governo de Mato Grosso do Sul.

Em uma rápida entrevista coletiva, Odilon garantiu que a estratégia para a disputa do segundo turno não será mais a mesma.

“A estratégia para o segundo turno logicamente vai ser modificada. Agora nós temos um tempo melhor, são dois candidatos apenas, eu tenho o mesmo tempo de televisão, e isso vai ser uma justiça, por que nós sempre fomos injustiçados, por que tínhamos apenas alguns segundos, não por culpa da imprensa e sim pela legislação”, afirmou.

O candidato do PDT também disse que a expectativa para a disputa é muito positiva e que já vem articulando com outros candidatos e partidos em busca da vitória.

“A expectativa para o segundo turno é muito boa. Nós já estamos conversando com alguns partidos, alguns candidatos eleitos e também com pessoas que não conseguiram ser eleitas, mas as expectativas para o segundo turno são muito boas, vamos começar amanhã e agradecemos os eleitores e pedimos um apoio maior e completo dos eleitores do estado”, ressaltou o candidato.