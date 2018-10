O candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PTB), afirmou nesta sexta-feira (5), que, por onde passou durante o período de campanha, a população foi unânime em reclamar da ausência dos senadores nos municípios do interior do estado.

Em entrevista ao JD1 Notícias, Nelsinho disse que, se eleito, será um senador presente em todos os municípios. “Sei qual o papel do senador e serei um parlamentar diferente, moderno, participativo, presente nas cidades e não serei aquele que vai ganhar e sumir”, contou ao acrescentar que as pessoas “gostaram do discurso municipalista que usou em sua campanha”.

Nelsinho falou que a expectativa para o próximo domingo (7), dia da eleição, é positiva. “As pesquisa indicam a gente na primeira colocação, consolidado tanto na capital quanto no interior e o resultado se confirma na urna”, disparou ao concluir que “a verdadeira pesquisa é a da urna”.