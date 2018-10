Na manhã desta quinta-feira por volta das 7 horas da manhã, um acidente de trânsito envolvendo três veículos deixou a motociclista Ana Cristina Guedes, de 47 anos, com uma fratura exposta na perna direita.

A colisão aconteceu no cruzamento da avenida Fábio Zahran com a Doutor Pacífico Lopes Siqueira, os três envolvidos estavam indo trabalhar, e a batida ocorreu por uma falta de atenção, pois o sinal do semáforo estava intermitente (quando ele fica piscando no amarelo).

De acordo com um dos envolvidos no acidente, o gerente Gilson Fonseca Constantino, de 40 anos, relatou que estava seguindo pela Av. Fábio Zahran em sua caminhonete, quando o motorista de um carro acabou parando em sua para que ele pudesse passar, foi quando a motociclista acabou atravessando no mesmo tempo.

Com a batida, a mulher foi arremessada contra o carro que estava parado esperando os outros veículos passarem e caiu a cerca de dez metros de distância da sua moto.

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, Douglas Oliveira Souza Neto, a vítima estava com dores no tórax e sofreu uma fratura exposta na perna direita, ela estava um pouco desorientada e foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, para ser melhor avaliada.