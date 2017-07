Acompanhe ao vivo sessão da Câmara que analisa denúncia contra Temer

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara retoma hoje (13) discussão sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o presidente Michel Temer. A previsão é que o debate se estenda até o período da noite. A comissão analisa a possibilidade de admitir a acusação de crime de corrupção passiva apresentada pela PGR e, com isso, autorizar o Supremo Tribunal Federal (STF) a dar prosseguimento ao processo contra Temer.

O debate começou no fim da manhã de ontem (12) e se estendeu até o início da madrugada de hoje (13). Segundo a secretaria da comissão, do total de mais de 100 inscritos, 56 deputados já discutiram a matéria e outros dez falaram pelo tempo de liderança do partido. No segundo dia de discussão, cerca de 35 parlamentares devem discursar. Após o fim dos debates, o relator Sérgio Zveiter (PMDB-RJ) e a defesa do presidente devem se manifestar novamente.

