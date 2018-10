Apuração terá início às 17h, horário de Mato Grosso do Sul

Eleitores de todo o país foram às urnas neste domingo (28) para exercer o direito ao voto, e o JD1 Notícias mostra em tempo real a apuração dos votos para a Presidência da República e governador de Mato Grosso do Sul.

A divulgação para governador terá início às 17h do horário de MS, os votos para a presidência serão apurados a partir das 19h, horário de Brasília.

Na página principal do site do JD1você vai poder acompanhar com atualização em tempo real dos números. Clique na imagem abaixo e acompanhe: