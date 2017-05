Advogado pede revogação da fiança de Puccinelli

Os bens do ex-governador foram bloqueados pela Justiça

O advogado do ex-governador André Puccinelli, Renê Suifi entrou com pedido ontem (11), para revogar a fiança de R$1 milhão. Renê pediu a reconsideração da medida cautelar pois a Justiça já bloqueou os bens do ex-governador.

Siufi explicou que a fiança estabelecida é uma garantia futura de prejuízo. O advogado ainda informou que o ex-governador não teria dinheiro para pagar. "Como é que ele vai pagar se o dinheiro dele está bloqueado", questionou o advogado.

Lama Asfáltica

Puccinelli é alvo da quarta fase da operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal (PF) na manhã de ontem (11). O ex-governador foi conduzido coercitivamente para a sede da Polícia Federal (PF), onde prestou depoimento.

A PF também esteve no apartamento do ex-governador, em Campo Grande, antes das 6h para cumprir mandado de busca e apreensão.

Depois de prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF), o ex-governador André Puccinelli (PMDB) seguiu para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), onde colocou a tornozeleira eletrônica.