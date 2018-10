Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul participam do debate da TV Morena nesta terça-feira (2). Entre outros compromissos se destacam gravações, entrevistas e visitas.

Confira a agenda:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Campo Grande

Manhã e tarde - O candidato cumpre compromissos de governo

21h – Debate TV Morena

Junior Mochi (MDB)

- Campo Grande

8h – Visita a empresa Centro-Oeste Lubrificantes. Local: Avenida Presidente Castelo Branco, n° 72. Bairro: Coronel Antonino, Campo Grande

9h30 – Sessão Plenária. Local: Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

20h – Debate TV Morena

Odilon de Oliveira (PDT)

- Campo Grande

Manhã – Gravação

11h30 – Entrevista à Rede Jota FM

Tarde – Agenda interna

20h – Debate TV Morena

Humberto Amaducci (PT)

- Campo Grande

Manhã e tarde - preparação para o debate

20h – Debate TV Morena

Marcelo Bluma (PV)

- Campo Grande

Manhã - Gravação de vídeo com os candidatos à deputado estadual

13h - Entrevista na Rádio 99 FM em Nova Alvorada do Sul

14h - Gravação de vídeo para as redes sociais

19h - Debate TV Morena

João Alfredo (PSOL)

*Os compromissos do candidato não foram divulgados até o fechamento desta agenda