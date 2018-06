Alarmes serão obrigatórios em banheiros para pessoas com deficiência

Nesta terça-feira (12), foi publicada no Diário Oficial do Estado a lei 5.209, de autoria do deputado estadual Maurício Picarelli (PSDB), que determina o uso de alarmes nos banheiros para pessoas com deficiência. Segurança aos usuários é o que pretende a nova regra em casos de acidente ou incidente.

Os alarmes terão de ser colocados de acordo preceitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), ao lado do assento sanitário, lavabo e box do chuveiro, a uma altura que permita o acionamento imediato. Os banheiros deverão ter uma placa contendo informações sobre a existência do alarme.

O prazo é 180 dias para que todos os locais que possuem banheiros para pessoas com deficiência para cumpram com a nova lei. Caso não seja cumprida a regra, multas serão aplicadas aos locais.