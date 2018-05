Alckmin cumpre agenda em Campo Grande neste sábado

O pré-candidato à Presidência e governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, cumpre agenda em Campo Grande no próximo sábado (26).

O político deve desembarcar na capital na sexta-feira (25). Sábado, às 8h, o pré-candidato se reúne com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), onde apresentará suas propostas para o setor produtivo. Alckmin também dará uma coletiva à imprensa.

Em seguida, Alckmin segue para a Associação Nipo Brasileira, onde participará do Fórum Regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), que está previsto para começar às 9h30.