Alckmin cumpre agenda em Campo Grande no próximo sábado

O pré-candidato a Presidência da República pelo Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Geraldo Alckmin, cumprirá agenda em Campo Grande no próximo sábado (30).

Às 8h, Alckmin participará de uma reunião com empresários da indústria, comercio e produtores rurais na Casa da Indústria. Geraldo vai conceder entrevista coletiva na sede do diretório estadual do PSDB, às 09h30. No mesmo local, às 10h30, será realizado o Fórum MS que Dá Certo da região de Campo Grande com a participação de representantes de 47 municípios.

Dourados

Um dia antes, na sexta-feira (29), Alckmin estará em Dourados onde, às 17h30, se reunirá com representantes do setor produtivo e logo após será recebido pela militância de seu partido na Câmara Municipal de Dourados.