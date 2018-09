Os presidenciáveis, Geraldo Alckmin (PSDB) e João Amoêdo (Partido Novo), desembarcam em Campo Grande nesta quinta-feira (6), onde realizam atos políticos.

Logo na chegada, o tucano Geraldo Alckmin concede coletiva à imprensa, às 17h30, no aeroporto. Às 19h, o candidato à Presidência da República tem compromisso com lideranças políticas, no comitê central do PSDB.

Amoedo chega a capital sul-mato-grossense no final da tarde. Às 19h30, se reúne com militantes no Teatro Dom Bosco, em evento que também é aberto a população em geral. No teatro, o candidato apresentará suas propostas de governo. Amoêdo também falará com a imprensa no local.