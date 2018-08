O ex-governador de São Paulo anunciará o vice de sua chapa na Convenção Nacional do PSDB

O Democratas (DEM) oficializou nesta quinta-feira (2) em convenção nacional, o apoio à pré-candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) à Presidência da República. Os partidos que compõem o chamado Centrão, formado por DEM, PP, PRB, PR e Solidariedade, oficializaram o apoio ao tucano na semana passada.

Alckmin, que esteve presente na convenção, disse que o nome do vice-presidente na sua chapa será divulgado na Convenção Nacional do PSDB, marcada para este sábado (4), em Brasília. O ex-governador agradeceu o apoio e a confiança do Democratas ao seu nome. “Vamos fazer juntos uma grande campanha”.

Alckmin disse que o foco do seu programa de governo será a retomada do emprego. “O Brasil é um país vocacionado para crescer, mas para crescer precisa ter confiança”. Ele afirmou que, se eleito, vai trabalhar para que o Brasil receba investimentos para voltar a crescer.

Segundo o presidente nacional do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, o candidato tucano vai mostrar que é possível ter esperança de fazer boa política, em uma campanha.

Ao chegar à convenção, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que já há consenso para o nome do vice-presidente na chapa de Alckmin, mas não divulgou o nome. Segundo ACM Neto, o vice-presidente da chapa virá do bloco denominado centro democrático.

Atualmente, a bancada do DEM no Congresso Nacional tem 43 deputados federais e cinco senadores.