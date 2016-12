Além de reforma administrativa, Marquinhos garante mais prazo para contribuinte

Prazo do IPTU será prorrogad por meio de decreto para garantir caixa no próximo ano

A reforma política que será feita por Marquinhos Trad (PSD) já no seu primeiro dia de mandato não será a única novidade para os moradores da Capital. Além disso, ele também assinará um decreto prorrogando o pagamento do IPTU (Imposto Predial sobre Território Urbano), até como medida para resguardar o recebimento já na gestão dele.

Segundo Marquinhos, isso dará não somente a oportunidade das pessoas poderem quitar suas dividas também no ano que vem, "como também a opção de todos pagarem já na nova administração, e para um novo prefeito, em quem confiaram o voto".

Apesar do quadro grave que ronda Campo Grande, Marquinhos disse que trabalhara muito, "24 horas por dia se necessário", para obter os resultados que a cidade espera.

Vale lembrar que o Tribunal de Contas do Estado com que o atual prefeito Alcides Bernal (PP) continue a cobrar antecipadamente o IPTU. Na ocasião a explicação foi que seria uma proteção aos cofres do município para o exercício do próximo ano. O pedido foi feito pelo futuro líder do prefeito na Câmara Municipal, o vereador Chiquinho Telles (PSD).

A decisão foi tomada pelo vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Ronaldo Chadid, após analisar o Decreto que dispõe sobre a forma de lançamento e pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas para o exercício 2017 no município de Campo Grande.