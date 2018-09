A senadora e candidata a vice-presidente do Brasil, na chapa de Geraldo Alckmin (PSDB), Ana Amélia, cumpre agenda em Campo Grande, na próxima segunda-feira (10).

Na última quinta-feira (6), Geraldo Alckmin, participou de ato político na capital sul-mato-grossense onde, juntamente com Reinaldo Azambuja, se reuniu com correligionários no comitê central do PSDB.

Os compromissos da candidata, em Campo Grande, ainda não foram divulgados.