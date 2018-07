“André continua sendo pré-candidato pelo MDB”, diz Mochi

O deputado estadual Junior Mochi comunicou nesta sexta-feira (20), durante uma coletiva de imprensa, que o ex-governador André Puccinelli continua sendo pré-candidato ao governo estadual pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).

Mochi ainda informou que a convenção do partido também está mantida para o próximo dia 4 de agosto. Para o deputado não há qualquer cogitação de “plano B” para o pleito eleitoral deste ano. “Aqui só tem plano ‘A’ de André”, emendou.

O parlamentar ainda afirmou que já estão sendo tomadas providências para que o ex-governador que foi preso nesta manhã, seja solto até a próxima semana. “Um pedido de habeas corpus será apresentado ao Tribunal Regional Federal (TRF3) da 3ª Região, sediado em São Paulo”, disse.

O vice-presidente estadual do MDB no estado, Senador Moka, declarou que a decisão foi recebida com estranheza pelo partido e aliados, justamente na véspera da convenção estadual do MDB em Mato Grosso do Sul, marcada inicialmente para o dia 21 de julho e adiada para 4 de agosto.

“Estranhamente, no ano passado, aconteceu o mesmo na véspera do lançamento da pré-candidatura do Dr. André e anúncio de que ele seria o novo presidente estadual do partido”, completou Moka.

Representantes de nove partidos aliados e os deputados estaduais do MDB, e o senador Moka estiveram na coletiva, no diretório estadual no partido.