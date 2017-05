André diz que foi

Após ser sido levado a sede da Polícia Federal (PF) em condução coercitiva na manhã desta quinta-feira (11), o ex-governador André Puccunelli (PMDB) afirmou que “não houve batida e sim tão somente intimação para depoimento”. Puccinelli ainda disse que está respondendo as mesmas perguntas das outras duas vezes.

A PF esteve no apartamento do ex-governador, em Campo Grande, antes das 6h para cumprir mandado de busca expedido na quarta fase da operação Lama Asfáltica.

Após a busca no apartamento do ex-governador André Puccinelli a Polícia Federal saiu com ele em um carro da própria instituição. Ele foi levado por agentes e um delegado que foram até o local logo no início da manhã.