Por 2 votos a 1, a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF-3) negou o novo pedido de habeas corpus em favor do ex-governador André Puccinelli, seu filho Puccinelli Júnior e do advogado João Paulo Calves.

Votaram contra a liberdade do ex-governador, os desembargadores Maurício Kato e André Nekatshalow. Pró-André, o relator do processo, desembargador Paulo Gustavo Guedes Fontes votou a favor da liberdade do ex-governador. O voto consistente do relator abre caminho para um novo recurso com melhores possibilidades, já que em todas as negativas anteriores os desembargadores foram unânimes em negarem a liberdade do ex-governador.

É o terceiro recurso negado desde a prisão ocorrida no dia 20 de julho, em desdobramento da Operação Lama Asfáltica. O trio já teve o pedido negado pelo TRF-3 e pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Os três estão presos há 45 dias. André e o filho estão no Complexo Penitenciário de Campo Grande. Calves está detido no presídio militar da capital.