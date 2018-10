O senador e candidato a reeleição Waldemir Moka (MDB) é o oitavo convidado na série de entrevistas que o JD1 Notícias está promovendo com os postulantes ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul.

Moka falou sobre sua atuação com a segurança jurídica no campo com as invasões indígenas, projetos, empenho para garantir a segunda vaga no Senado e finalizou opinando sobre as chances do seu candidato a governador, Junior Mochi, subir nas pesquisas, há quatro dias da eleição.

Confira a entrevista na íntegra: