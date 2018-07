O ex- juiz Odilon de Oliveira, que acaba de ser oficialmente lançado na disputa ao Governo do Estado, na convenção do PDT realizada na manhã deste sábado (21), fez um discurso previsível

e bastante parecido com suas falas anteriores. A convenção ocorreu na sede do partido.

Em apenas um momento, ele deu uma alfinetada, ao afirmar "que todo dia uma figura de destaque vai presa", possivelmente se referindo a prisão do ex-governador André Puccinelli, na manhã de sexta-feira (20).

Em sua fala, Odilon reafirmou o combate à corrupção e a criação de novas empresas. "Este é um momento fundamental para o estado de Mato Grosso do Sul, porque não é só a minha disposição de enfrentar com coragem as adversidades pelo crescimento do estado, mas um momento de renovação, de fé, momento de retribuir, sem fazer favor, não atrás de salário mas para continuar a luta pela causa popular", destacou Odilon.

Odilon de Oliveira ainda afirmou "Não é facil administrar um estado, mas com criatividade e seguindo regras morais e éticas no nosso trabalho, conseguiremos realizar o enfrentamento da corrupção.

O pré-candidato finaliza seu discurso, destacando que possui R$ 15 milhões para administrar a campanha.